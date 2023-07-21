Чоловіка, який через ревнощі вбив співмешканку, взято під варту

Зловмисник вбив жінку в стані алкогольного сп’яніння.

33-річному жителю Київської обласної повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, у смт Пісківка підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів вдарив співмешканку по голові, а після задушив її.

«Коли жінка лежала на землі у безсвідомому стані, він підійшов до найближчого будинку і попросив викликати медичну допомогу їй, зазначивши що проходив повз і побачив що потерпілій погано.

Від отриманих травм жінка померла в лікарні», - сказано у повідомленні.

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