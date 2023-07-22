Ухилянту, який без поважних причин не з’явився до ТЦК, повідомили про підозру

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.

Фото: unian.ua

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному жителю одного із селищ Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За версією слідства, чоловік, маючи військове звання та перебуваючи на військовому обліку, через відсутність бажання бути призваним для несення служби в рядах Збройних Сил України без поважних причин не з’явився до одного із відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

Таким чином підозрюваний ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - сказано у повідомленні.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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