Для мешканців Київзоо влаштували СПА-процедури: фото

У Київському зоопарку показали, як рятуються від спеки їхні підопічні.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

У Київзоо розповіли, як тварини задовольняють свої потреби в спеку. На території установи є вдосталь штучних водойм та водних девайсів для того, щоб тварини та птахи могли охолодитися, – повідомляє пресслужба Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

«Розмаїття СПА-процедур задовольняє потреби кожної тварини: тут і водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжки, штучні ставки та озера, водограї та водоспади», – зазначають в зоопарку.

Водну феєрію для мешканців зоопарку складають: 10 озер, 17 електропоїлок, 14 водограїв, 20 фонтанів, 20 акваспінерів, 25 басейнів та 55 розпилювачів.

Тож «великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці» активно та приємно відпочивають в межах Київзоо.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.