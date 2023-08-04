Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

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У Державній судовій адміністрації заявили про ймовірне підвищення розміру стимулюючих виплат для працівників апаратів судів.

Як розповів 28 липня під час зустрічі з керівниками органів суддівського врядування та головами апеляційних судів в. о. голови ДСА Максим Пампура, у 2023 році рівень стимулюючих виплат для працівників апаратів судів заплановано на рівні 18% від окладу.

Однак, за даними Державної казначейської служби, станом на 26 липня 2023 року із врахуванням залишку, на початок року вже виконано план із надходжень коштів до спеціального фонду державного бюджету.

При збереженні позитивної динаміки надходження коштів до спеціального фонду бюджету, ДСА планує підвищити рівень стимулюючих виплат працівникам апаратів судів у 2023 році з 18% до 40%.

Для зазначеного підвищення стимулюючих виплат ДСА необхідно додатково 548,8 млн. гривень.

Нагадаємо, що однією з ключових проблем судової влади України є низький рівень заробітної плати у працівників апаратів судів. Більшість працівників апаратів судів отримують заробітну плату у розмірі 5-7 тис. гривень.

Такий стан речей призвів до того, що працівники апаратів судів навіть ініціювали петицію із закликом нарешті змінити підходи до виплати заробітної плати працівникам апаратів судів. Втім, хоча петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, поки що вона не розглянута Президентом.

Також, як розповідала «Судово-юридична газета», у ДСА пояснили, чому розмір премій в структурних підрозділах ДСА у 2022 році був значно більшим, ніж в місцевих судах.

Автор В’ячеслав Хрипун

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