За $2 000 обіцяв виключити зі списків призовників: затримали офіцера центру комплектування

Офіцер обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для прийняття ними позитивного вирішення питання щодо виключення чоловіка призивного віку зі списків потенційних призовників.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині викрили офіцера центру комплектування, який за 2 000 доларів обіцяв виключити зі списків призовників. Про це інформує пресслужба відомства.

За словами правоохоронців, чоловік, працюючи в обласному центрі комплектування, обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для прийняття ними позитивного вирішення питання щодо виключення чоловіків призивного віку зі списків потенційних призовників військового комісаріату за станом здоров’я.

«На підтвердження комісія мала видати довідки про непридатність до проходження служби. Подібна «послуга» коштувала 2000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі фігуранта затримано та вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Також було проведено низку обшуків та вилучено засоби звʼязку, службову документацію. Службовця відсторонено від посади.

Також правоохоронці встановлюють повне коло осіб з метою подальшого притягнення до відповідальності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.