За $2 000 обещал исключить из списков призывников: задержали офицера центра комплектования

Офицер обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими положительного решения вопроса об исключении мужчины призывного возраста из списков потенциальных призывников.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Хмельницкой области разоблачили офицера центра комплектования, который за 2 000 долларов обещал исключить из списков призывников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам правоохранителей, мужчина, работая в областном центре комплектования, обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими положительного решения вопроса по исключению мужчин призывного возраста из списков потенциальных призывников военного комиссариата по состоянию здоровья.

«В подтверждение комиссия должна была выдать справки о непригодности к прохождению службы. Подобная «услуга» стоила 2000 долларов США», – говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант задержан и ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Также был проведен ряд обысков и изъяты средства связи, служебная документация. Служащий отстранен от должности.

Также правоохранители устанавливают полный круг с целью дальнейшего привлечения к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.