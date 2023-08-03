Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к возобновлению рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных

Налоговики подчеркнули, что произошли изменения в критериях определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики.

САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

  1. В Украине

АРМА пришла к выводу о ненадлежащем управлении сетью АЗС Glusco со стороны «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и расторгла договоры

19:13, 3 августа 2023
В мае 2022 года Кабмин определил ООО «Нафтегаз Ойл Трейдинг» управляющим сети АЗС Glusco.
АРМА пришла к выводу о ненадлежащем управлении сетью АЗС Glusco со стороны «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и расторгла договоры
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что 3 августа разорвало договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

«По результатам проведенных камеральных проверок эффективности управления активами АРМА установило факты систематического предоставления недостоверной информации о доходах от управления активами, что негативно влияет на объем поступлений от управления, подлежащих перечислению в Государственный бюджет Украины (согласно Договору от 13.06.2022), а также систематического нарушения Управляющим обязательства, определенного подпунктом 4.4.14 пункта 4.4. раздела 4 договора о сроках представления отчетности о результатах управления активами (согласно Договору от 08.06.2023 б/н).

Согласно содержанию договоров, комиссия по контролю эффективности управления активами АРМА пришла к выводу о ненадлежащем управлении обществом с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» активами согласно Договору от 13.06.2023 (справка по результатам осуществления контроля эффективности управления активами в форме камеральной проверки № 164- к/23 от 31.07.2023) и установила факты ненадлежащего исполнения обязательств согласно пункту 4.4. раздела 4 Договора от 08.06.2022 б/н (справка по результатам осуществления контроля эффективности управления активами в форме камеральной проверки № 163-к/23 от 31.07.2023).

Учитывая изложенное, АРМА сообщает о прекращении (разрыве) указанных договоров с Управителем – обществом с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» со дня обнародования этого объявления.

Письма от 03.08.2023 № 1491/6.1-33-23/6 и № 1492/6.1-33-23/6 АРМА сообщило общество с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» о прекращении указанных договоров в одностороннем порядке.

В целях надлежащего управления, обеспечения надлежащего функционирования и недопущения прерывания деятельности активов АРМА срочно сообщило Кабинету Министров Украины о необходимости определения в порядке статьи 21-1 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» нового управляющего активами, который будет осуществлять деятельность в интересах государства», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду