АРМА пришла к выводу о ненадлежащем управлении сетью АЗС Glusco со стороны «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и расторгла договоры

В мае 2022 года Кабмин определил ООО «Нафтегаз Ойл Трейдинг» управляющим сети АЗС Glusco.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что 3 августа разорвало договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

«По результатам проведенных камеральных проверок эффективности управления активами АРМА установило факты систематического предоставления недостоверной информации о доходах от управления активами, что негативно влияет на объем поступлений от управления, подлежащих перечислению в Государственный бюджет Украины (согласно Договору от 13.06.2022), а также систематического нарушения Управляющим обязательства, определенного подпунктом 4.4.14 пункта 4.4. раздела 4 договора о сроках представления отчетности о результатах управления активами (согласно Договору от 08.06.2023 б/н).

Согласно содержанию договоров, комиссия по контролю эффективности управления активами АРМА пришла к выводу о ненадлежащем управлении обществом с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» активами согласно Договору от 13.06.2023 (справка по результатам осуществления контроля эффективности управления активами в форме камеральной проверки № 164- к/23 от 31.07.2023) и установила факты ненадлежащего исполнения обязательств согласно пункту 4.4. раздела 4 Договора от 08.06.2022 б/н (справка по результатам осуществления контроля эффективности управления активами в форме камеральной проверки № 163-к/23 от 31.07.2023).

Учитывая изложенное, АРМА сообщает о прекращении (разрыве) указанных договоров с Управителем – обществом с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» со дня обнародования этого объявления.

Письма от 03.08.2023 № 1491/6.1-33-23/6 и № 1492/6.1-33-23/6 АРМА сообщило общество с ограниченной ответственностью «Нафтогаз Ойл Трейдинг» о прекращении указанных договоров в одностороннем порядке.

В целях надлежащего управления, обеспечения надлежащего функционирования и недопущения прерывания деятельности активов АРМА срочно сообщило Кабинету Министров Украины о необходимости определения в порядке статьи 21-1 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» нового управляющего активами, который будет осуществлять деятельность в интересах государства», - говорится в сообщении.

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