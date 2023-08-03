АРМА дійшла висновку про неналежне управління мережею АЗС Glusco з боку «Нафтогаз Ойл Трейдинг» і розірвала договори

У травні 2022 року Кабмін визначив ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» управителем мережі АЗС Glusco.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що 3 серпня розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

«За результатами проведених камеральних перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень від управління, які підлягають перерахуванню до Державного бюджету України (згідно з Договором від 13.06.2022), а також систематичного порушення Управителем зобов'язання, визначеного підпунктом 4.4.14 пункту 4.4. розділу 4 договору щодо строків подання звітності про результати управління активами (згідно з Договором від 08.06.2023 б/н).

Згідно зі змістом договорів, комісія з контролю ефективності управління активами АРМА дійшла висновку про неналежне управління товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойл Трейдинг» активами згідно з Договором від 13.06.2023 (довідка за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки № 164-к/23 від 31.07.2023) та встановила факти неналежного виконання зобов’язань згідно з пунктом 4.4. розділу 4 Договору від 08.06.2022 б/н (довідка за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки № 163-к/23 від 31.07.2023).

З огляду на викладене, АРМА повідомляє про припинення (розірвання) вказаних договорів з Управителем – товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойл Трейдинг» з дня оприлюднення цього оголошення.

Листами від 03.08.2023 № 1491/6.1-33-23/6 та № 1492/6.1-33-23/6 АРМА повідомило товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойл Трейдинг» про припинення вказаних договорів в односторонньому порядку.

З метою належного управління, забезпечення належного функціонування та недопущення переривання діяльності активів АРМА терміново повідомило Кабінет Міністрів України про необхідність визначення в порядку статті 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нового управителя активів, який буде здійснювати діяльність в інтересах держави», - сказано у повідомленні.

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