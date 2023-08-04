Що робити, якщо викрали авто: подробиці

При викраденні авто першочергово необхідно телефонувати в поліцію, а далі – діти згідно вказівок.

Викрадення авто – малоймовірна, але водночас – цілком можлива ситуація. Водій завжди має бути на 100% готовим до найрізноманітніших сценаріїв, – повідомляє «Патруль».

Якщо ви не знайшли своє авто на мiсцi, де його залишили, одразу необхідно телефонувати у полiцiю. Перш за все, запитайте, чи не лiчиться ваша автiвка у списку евакуйованих – можливо ви залишили її у неналежному мiсцi. Якщо диспетчер не знайшов номеру авто у базi, дійте наступним чином.

Розкажiть диспетчеру, де саме ви залишили авто, його номер, колiр та особливi вiдмiтки, кiлькiсть бензину в баку на момент викрадення – усе це допоможе скласти повну картину та негайно розпочати пошук. Далi вас попросять залишатися на мiсцi та чекати на полiцiю. Пiд час очiкування не марнуйте часу та пошукайте, де могла би розташовуватись камера зовнiшнього спостереження. Зазвичай, вони наявнi в кафе, ресторанах, банках, бутиках тощо. Запитайте в охоронцiв чи iншого персоналу, чи не охоплює їх камера потрiбної вам територiї. Якщо так – повiдомте про це полiцейських, вони зможуть отримати вiдеозапис. Поговорiть з персоналом прилеглих закладiв – можливо хтось бачив акт крадiжки. Пам’ятайте: чим бiльше iнформацiї ви зберете, тим бiльша ймовiрнiсть повернути автомобiль. Якщо машина обладнана системою супутникової сигналiзацiї, зв’яжiться з диспетчером i повiдомте про викрадення авто. Якщо ваш автомобiль застрахований (а iнакше й бути не може), зателефонуйте в страхову компанiю i також заявiть про викрадення машини. Оператор повинен роз’яснити, як вам дiяти далi i якi збирати документи, щоб отримати страховку у разi, якщо автомобiль не знайдеться. Не залишайте страховi документи в бардачку автомобiля – це ускладнить процес отримання компенсацiї. Коли приїде полiцiя, детально опишiть ситуацiю та розкажiть все, що вдалось з’ясувати. Пiсля первинних оперативно-слiдчих заходiв вас, швидше за все, направлять до найближчого вiддiлення полiцiї для складання офiцiйної заяви. З’ясуйте, хто займеться розслiдуванням цiєї справи та вiзьмiть у спiвробiтника полiцiї контрольний талон. Офiцiйна заява послужить свого роду гарантiєю того, що страхова компанiя не вiдмовить у виплатi страхового вiдшкодування. У заявi вас попросять вказати контактнi данi (прiзвище, iм’я, по батьковi, адреса), реєстрацiйний номер, марку i колiр викраденої машини. Також у заявi будуть наступнi питання:

– коли, де i в кого ви купили машину;

– хто, крiм вас, мав право керування машиною, тобто чи була оформлена довiренiсть на iншу людину; у кого знаходилися дублiкати ключiв;

– пробiг автомобiля i кiлькiсть палива в баку на момент зникнення;

– чи втрачали ви коли-небудь документи на машину;

– яка сигналiзацiя встановлена;

– мiтки (якщо такi є) на основних деталях i агрегатах: де i коли вони наносилися.

Також до особливих прикмет вiдносяться марка i модель автомагнiтоли (колонок, пiдсилювачiв i т. д.), аерографiя, подряпини та iншi пошкодження кузова, його ремонт (фарбування, видалення вм’ятин i т. П.). Крiм того, важливо згадати, якi речi або предмети знаходилися в салонi та багажнику.

Потiм з довiдкою про факт звернення в полiцiю та ключами вiд автiвки вирушайте в страхову компанiю для складання заяви. Необхiдно зробити це якнайшвидше. Якщо полiцiя не знайде ваш автомобiль протягом кiлькох мiсяцiв та закриє справу, вам буде вiдшкодовано компенсацiю, згiдно вашого страхового полiсу.

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