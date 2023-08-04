Что делать, если угнали авто: подробности

При угоне авто в первую очередь необходимо звонить в полицию, а дальше – действовать согласно указаниям.

Угон авто – маловероятная, но в то же время – вполне возможная ситуация. Водитель всегда должен быть на 100% готовым к самым разнообразным сценариям, – сообщает «Патруль».

Если вы не нашли свое авто на месте, где его оставили, сразу необходимо звонить в полицию. Прежде всего, спросите, не лечится ли ваша машина в списке эвакуированных - возможно вы оставили ее в неположенном месте. Если диспетчер не нашел номера авто в базе, действуйте следующим образом.

Расскажите диспетчеру, где именно вы оставили авто, его номер, цвет и особые отметки, количество бензина в баке на момент угона - все это поможет составить полную картину и немедленно начать поиск. Далее вас попросят оставаться на месте и ждать полицию. Во время ожидания не теряйте времени и поищите, где могла бы располагаться камера наружного наблюдения. Обычно, они имеются в кафе, ресторанах, банках, бутиках и тому подобное. Спросите у охранников или другого персонала, не охватывает ли их камера нужной вам территории. Если да - сообщите об этом полицейским, они смогут получить видеозапись. Поговорите с персоналом близлежащих заведений – возможно кто-то видел акт кражи. Помните: чем больше информации вы соберете, тем больше вероятность вернуть автомобиль. Если машина оборудована системой спутниковой сигнализации, свяжитесь с диспетчером и сообщите об угоне авто. Если ваш автомобиль застрахован (а иначе и быть не может), позвоните в страховую компанию и также заявите об угоне машины. Оператор должен разъяснить, как вам действовать дальше и какие собирать документы, чтобы получить страховку в случае, если автомобиль не найдется. Не оставляйте страховые документы в бардачке автомобиля - это усложнит процесс получения компенсации. Когда приедет полиция, подробно опишите ситуацию и расскажите все, что удалось выяснить. После первичных оперативно-следственных мероприятий вас, скорее всего, направят в ближайшее отделение полиции для составления официального заявления. Выясните, кто займется расследованием этого дела и возьмите у сотрудника полиции контрольный талон. Официальное заявление послужит своего рода гарантией того, что страховая компания не откажет в выплате страхового возмещения. В заявлении вас попросят указать контактные данные (фамилия, имя, отчество, адрес), регистрационный номер, марку и цвет угнанной машины. Также в заявлении будут следующие вопросы:

- когда, где и у кого вы купили машину;

- кто, кроме вас, имел право управления машиной, то есть была ли оформлена доверенность на другого человека; у кого находились дубликаты ключей;

- пробег автомобиля и количество топлива в баке на момент исчезновения;

- теряли ли вы когда-либо документы на машину;

- какая сигнализация установлена;

- метки (если таковые имеются) на основных деталях и агрегатах: где и когда они наносились.

Также к особым приметам относятся марка и модель автомагнитолы (колонок, усилителей и т. д.), аэрография, царапины и другие повреждения кузова, его ремонт (покраска, удаление вмятин и т. п.). Кроме того, важно вспомнить, какие вещи или предметы находились в салоне и багажнике.

Затем с справкой о факте обращения в полицию и ключами от машины отправляйтесь в страховую компанию для составления заявления. Необходимо сделать это как можно быстрее. Если полиция не найдет ваш автомобиль в течение нескольких месяцев и закроет дело, вам будет возмещена компенсация, согласно вашего страхового полиса.

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