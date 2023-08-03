У Німеччині небезпечний росіянин втік із зали суду відразу після оголошення вироку

Росіянина розшукують правоохоронні органи та спецназ.

Фото: Bild

У Німеччині суд Саарбрюкена засудив 28-річного Алауді Джабраїлова до тюремного терміну за викрадення автомобілів, але після оголошення вироку росіянин почав тікати, покинув будівлю і втік. Про це повідомила газета Bild.

На даний момент Джабраїла оголошено в розшук.

Як зазначає джерело, в операції бере участь навіть спецназ. На чоловіка видано орієнтування, згідно з яким він говорить російською та французькою, у нього низький голос, зріст 175 см.

Фото: Bild

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