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  1. У світі

Польща хоче продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС

21:29, 3 серпня 2023
У Польщі заявили, що країна ще сподівається спільно з іншими заінтересованими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго.
Польща хоче продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС
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Міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус заявив, що країна розмірковує над тим, щоби продовжити заборону на ввезення української агропродукції окремо від ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю PАР.

За його словами, він не бачить змістовних аргументів у тому, що Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України. Однак він вважає, що таке рішення схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

«Ці аргументи суто політичні», - заявив міністр.

Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.

«Нам дуже потрібна співпраця, і Україна має розуміти, що питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера», – сказав Телус.

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