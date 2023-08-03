Польща хоче продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС

У Польщі заявили, що країна ще сподівається спільно з іншими заінтересованими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго.

Міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус заявив, що країна розмірковує над тим, щоби продовжити заборону на ввезення української агропродукції окремо від ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю PАР.

За його словами, він не бачить змістовних аргументів у тому, що Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України. Однак він вважає, що таке рішення схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

«Ці аргументи суто політичні», - заявив міністр.

Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.

«Нам дуже потрібна співпраця, і Україна має розуміти, що питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера», – сказав Телус.

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