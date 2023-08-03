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Проверка военкомов выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных — Зеленский

21:58, 3 августа 2023
По словам Главы государства, все факты, которые обнаружили правоохранители, представят обществу и будут расследовать в рамках уголовных производств.
Проверка военкомов выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных — Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о время проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки правоохранители обнаруживают много злоупотреблений. Об этом он сказал во время вечернего обращения 3 августа.

«Были сегодня отчеты руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкомов. Поговорили детально. Проверка обнаруживает много злоупотреблений, откровенно отвратительных», - сказал Глава государства.

По его словам, все факты, которые обнаружили правоохранители, представят обществу и будут расследовать в рамках уголовных производств.

«В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял честь и не потерял Украину. Спасибо им», - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье разоблачен военком, который «нанял» военнослужащих строить ему дом.

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