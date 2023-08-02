На Закарпатье разоблачен военком, который «нанял» военнослужащих строить ему дом, видео

У начальника районного ТЦК также нашли запретную символику: георгиевские ленты, флаг России, одежду с символикой страны-агрессора, а также личные документы, изданные на территории рф.

На Закарпатье разоблачен в злоупотреблении начальник одного из районных ТЦК, который использовал военнослужащих для строительства собственного дома. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что земельный участок под строительство начальник одного из подразделений РТЦК приобрел во время военного положения, после чего построил на нем частную усадьбу. Оформил имущество фигурант на близкого родственника.

«Правоохранители провели обыски. На строительной площадке полицейские обнаружили военнослужащих, которые в служебное время строили дом для своего начальника. Во время обысков изъята служебная документация, драгоценные металлы, деньги. Также у фигуранта изъята запрещенная символика: георгиевские ленты, флаг россии, одежда с символикой страны-агрессора, а также личные документы, изданные на территории рф», — говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией сообщило начальнику одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.

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