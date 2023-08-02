Во время оккупации Киевщины прострелил ногу мужчине: сообщено о подозрении российскому майору

От полученного огнестрельного ранения часть ноги мужчине ампутировали врачи.

Фото: vchasnoua.com

Правоохранители заочно сообщили об очередном подозрении майору - заместителю командира мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил россии по факту жестокого обращения с гражданским населением во время оккупации Киевской области. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В ведомстве отметили, что этот военнослужащий страны - агрессора уже фигурант в трех других уголовных производствах, обвинительные акты в двух из которых направлены в суд.

По его приказу подчиненные военнослужащие рф лишили свободы 8 мирных жителей оккупированного села. Они проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие, чтобы получить информацию о военнослужащих ВСУ. После этого по приказу обвиняемого его подчиненные расстреляли 5 заложников из огнестрельного оружия.

«В ходе расследования уголовных производств прокуроры и следователи установили достаточно доказательств его причастности к совершению еще одного военного преступления.

Так, в марте 2022 подозреваемый находился в оккупированном селе Богдановка Броварского района. В полночь, совместно с сослуживцами, он вошел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем собравшимся собраться у входа в подвал.

Оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Военнослужащий страны-агрессора угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове. От полученного огнестрельного ранения часть ноги мужчине ампутировали врачи», - говорится в сообщении.

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