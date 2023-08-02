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Администрации Государственной пограничной службы добавили полномочия

Теперь она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы.

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Администрации Государственной пограничной службы добавили полномочия

17:03, 2 августа 2023
Теперь она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы.
Администрации Государственной пограничной службы добавили полномочия
Фото: УНИАН
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Кабмин постановлением от 28 июля №788 расширил полномочия Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В частности, Положение об Администрации ГНСУ дополнили пунктом 8-1 о том, что она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы, пропуска на/с временно оккупированной территории Украины или участвующих в обеспечении режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу и контрольных пунктах въезда-выезда.

Кроме того, для Администрации ГНСУ определили также, что она:

  • планирует осуществление мер по усилению охраны государственной границы, суверенных прав Украины в исключительной (морской) экономической зоне, подает Министру внутренних дел предложения о привлечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил к осуществлению мер по усилению охраны государственной границы, суверенных прав Украины в исключительной (морской) ) экономической зоне;
  • организует планирование участия органов Госпогранслужбы в прикрытии государственной границы, отпоре вооруженной агрессии против Украины, ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта;
  • участвует в разработке порядка передачи участков государственной границы, охраняемых органами и подразделениями Госпогранслужбы, для их прикрытия воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами военных формирований.

 Автор: Наталья Мамченко

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