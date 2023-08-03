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  1. В Украине

Кабмин засекретил содержание проектов документов для участия делегаций Украины в мероприятиях международного характера

07:40, 3 августа 2023
Теперь эти проекты документов будут иметь гриф «для служебного пользования».
Кабмин засекретил содержание проектов документов для участия делегаций Украины в мероприятиях международного характера
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Кабмин своим постановлением от 1 августа внес изменения в порядок подготовки проектов директив, указаний и технического задания для участия в мероприятиях международного характера и отчетов по их результатам.

Теперь проектам директив, указаний и сопроводительным материалам к ним будет присваиваться гриф ограничения доступа «для служебного пользования» (кроме составляющих государственную тайну).

Ранее было предусмотрено условие, что в случае когда проект технического задания или сопроводительные материалы к нему содержат информацию с ограниченным доступом или информацию, владение которой позволяет контрагенту влиять на ход переговоров, что создает или может создать угрозу национальным интересам и безопасности, его подготовка осуществляется в в установленном порядке с соблюдением требований законодательства в сфере охраны государственной тайны и информации с ограниченным доступом. Теперь, судя по постановлению, все документы будут иметь такой гриф.

В частности, под гриф «для служебного пользования» попадут основные задачи делегации, включая конечную цель участия в мероприятии, отдельные поручения главе и в случае необходимости каждому члену делегации, позиция Украинской Стороны по каждому вопросу повестки дня и возможных вариантов развития переговорного процесса и т.д.

Напомним, что сам порядок определяет механизм подготовки проектов директив, указаний и технического задания для участия делегаций Украины, Кабмина, ведомственных делегаций (делегаций государственных органов) и представителей Украины, КМУ, государственных органов в мероприятиях международного характера.

Автор: Наталья Мамченко

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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