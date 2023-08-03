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Кабмін засекретив зміст проектів документів для участі делегацій України в заходах міжнародного характеру

07:40, 3 серпня 2023
Тепер ці проекти документів матимуть гриф «для службового користування».
Кабмін засекретив зміст проектів документів для участі делегацій України в заходах міжнародного характеру
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Кабмін своєю постановою від 1 серпня вніс зміни до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами.

Тепер проектам директив, вказівок та супровідним матеріалам до них буде присвоюватися гриф обмеження доступу «для службового користування» (крім тих, що становлять державну таємницю).

Раніше було передбачено умову, що у разі коли проект технічного завдання чи супровідні матеріали до нього містять інформацію з обмеженим доступом або інформацію, володіння якою дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює або може створити загрозу національним інтересам і безпеці, його підготовка здійснюється в установленому порядку з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом. Тепер, судячи з постанови, усі документи будуть мати такий гриф.

Зокрема під гриф «для службового користування» потраплять основні завдання делегації, включаючи кінцеву мету участі у заході, окремі доручення главі та у разі потреби кожному члену делегації, позиція Української Сторони з кожного питання порядку денного та щодо можливих варіантів розвитку переговорного процесу тощо.

Нагадаємо, що сам Порядок визначає механізм підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі делегацій України, Кабміну, відомчих делегацій (делегацій державних органів) та представників України, КМУ, державних органів у заходах міжнародного характеру.

Автор: Наталя Мамченко

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