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ВАКС конфіскував частину майна колаборанта Дмитра Ворони

16:54, 2 серпня 2023
Антикорсуд частково задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій до ексзаступника міністра юстиції, «сенатора від Запорізької області рф» Дмитра Ворони.
ВАКС конфіскував частину майна колаборанта Дмитра Ворони
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Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Дмитра Ворони, який є «сенатором» рф від окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

«Вищий антикорупційний суд 31 липня 2023 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Ворони Дмитра Миколайовича», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось в межах закону України «Про санкції». ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Вороні Д.М., а саме:

  • чотири квартири;
  • десять земельних ділянок;
  • садовий будинок;
  • домоволодіння;
  • три автомобілі;
  • грошові кошти.

Разом з тим, ВАКС відмовив у задоволенні позовних вимог щодо стягнення грошових коштів дружини, оскільки вони не належать відповідачу.

Судом проголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду (скорочене рішення), повний текст рішення суду складається не пізніше п’яти днів з дня проголошення.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня складення повного тексту рішення суду та його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

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