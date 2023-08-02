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В Україні з’явиться перший Дім Рональда МакДональда, де родини дітей, які проходять лікування, перебуватимуть безоплатно

16:46, 2 серпня 2023
Проєкт дає можливість сімʼї безоплатно проживати поруч під час перебування дитини в медичному закладі.
В Україні з’явиться перший Дім Рональда МакДональда, де родини дітей, які проходять лікування, перебуватимуть безоплатно
Фото: moirebenok.ua
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Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Про погодження укладення договору про спільну діяльність між Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» МОЗ України та Благодійною організацією «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні». Про це повідомляє КМУ.

Відповідно до умов договору про спільну діяльність буде вдосконалено сімейно орієнтоване медичне обслуговування шляхом реалізації програми зі створення першого Дому Рональда МакДональда в Україні.

Зазначається, що його збудують в Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні – НДСЛ «Охматдит». Саме в цьому медзакладі щорічно проходять лікування до 20 тис. дітей з усієї країни та здійснюється близько 10 тис. операцій.

Відповідно до договору планується реконструкція зі збільшенням площі будівлі, яка зараз не використовується в лікувальному процесі, до 3 500 кв. м та створення до 50 кімнат, де родини дітей, які проходять лікування у лікарні, перебуватимуть безоплатно.

«Спільний проект лікарні «Охматдит» та фундації «Дім Рональда МакДональда» в Україні – приклад тієї взаємодії медичної сфери та соціально відповідального бізнесу, якого наразі дуже потребує наша країна. Для дітей, які лікуються від тяжких хвороб, дуже важливо, щоб близькі були поруч. Якщо лікування проходить далеко від дому, це додаткове навантаження для родини. Проект «Дім Рональда МакДональда» дає можливість сімʼї безоплатно проживати поруч під час перебування дитини в медичному закладі. Маю надію, що з часом проєкт буде розширений», – зазначив міністр Віктор Ляшко.

Батьки зможуть підтримати своїх дітей й долучитися до догляду за ними в період їх лікування, що матиме позитивний ефект для одужання маленьких пацієнтів.

Така ініціатива з будівництва Дому Рональда МакДональда є прикладом успішного об’єднання зусиль держави, приватного сектору та громадянського суспільства. Надалі під час відновлення системи охорони здоровʼя після війни планується подальший розвиток сімейно орієнтованого підходу в медичному догляді за дітьми по всій країні.

Зазначимо, що проект став можливим, зокрема, завдяки здійсненню благодійних внесків щедрих донорів – фізичних та юридичних осіб, які підтримують розвиток і розширення діяльності фундації «Дім Рональда МакДональда в Україні».

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