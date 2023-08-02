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  1. В Украине

В Украине появится первый Дом Рональда МакДональда, где семьи детей, проходящих лечение, будут находиться бесплатно

16:46, 2 августа 2023
Проект дает возможность семье бесплатно проживать рядом во время пребывания ребенка в медицинском учреждении.
В Украине появится первый Дом Рональда МакДональда, где семьи детей, проходящих лечение, будут находиться бесплатно
Фото: moirebenok.ua
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Кабинет министров принял распоряжение «О согласовании заключения договора о совместной деятельности между Национальной детской специализированной больницей «ОХМАТДИТ» МОЗ Украины и Благотворительной организацией «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине». Об этом сообщает КМУ.

Согласно условиям договора о совместной деятельности будет усовершенствовано семейно ориентированное медицинское обслуживание путем реализации программы по созданию первого Дома Рональда МакДональда в Украине.

Отмечается, что он будет построен в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине – НДСЛ «Охматдет». Именно в этом медучреждении ежегодно проходят лечение до 20 тыс. детей со всей страны и осуществляется около 10 тыс. операций.

Согласно договору, планируется реконструкция с увеличением площади здания, которая сейчас не используется в лечебном процессе, до 3 500 кв. м и создание до 50 комнат, где семьи детей, проходящих лечение в больнице, будут безвозмездно.

«Совместный проект больницы «Охматдет» и фонда «Дом Рональда МакДональда» в Украине – пример того взаимодействия медицинской сферы и социально ответственного бизнеса, в котором очень нуждается наша страна. Для детей, которые лечатся от тяжелых болезней, очень важно, чтобы близкие были рядом. Если лечение проходит вдали от дома, это дополнительная нагрузка для семьи. Проект «Дом Рональда МакДональда» дает возможность семье бесплатно проживать рядом во время пребывания ребенка в медицинском учреждении. Надеюсь, что со временем проект будет расширен», – отметил министр Виктор Ляшко.

Родители смогут поддержать своих детей и приобщиться к уходу за ними в период их лечения, что будет иметь положительный эффект для выздоровления маленьких пациентов.

Такая инициатива строительства Дома Рональда МакДональда является примером успешного объединения усилий государства, частного сектора и гражданского общества. В дальнейшем во время восстановления системы здравоохранения после войны планируется дальнейшее развитие семейно-ориентированного подхода в медицинском уходе за детьми по всей стране.

Отметим, что проект стал возможным, в частности, благодаря осуществлению благотворительных взносов щедрых доноров – физических и юридических лиц, поддерживающих развитие и расширение деятельности фонда «Дом Рональда МакДональда в Украине».

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