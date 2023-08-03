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Что может служить основаниями для проведения проверки ВПЛ – Омбудсман разъяснил

20:25, 3 августа 2023
В случае уведомления лицом об отсутствии на месте (по уважительным причинам) проверку отложат на две недели.
Что может служить основаниями для проведения проверки ВПЛ – Омбудсман разъяснил
Источник фото: Facebook/Mykola Povoroznyk
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С июля территориальные органы Нацсоцслужбы будут проводить проверку фактического места жительства/нахождения ВПЛ. К ним могут также привлекать должностных лиц органов социальной защиты населения и/или территориальных общин.

Как пояснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, основаниями для проведения проверки являются:

  • лицо встало на учет ВПЛ в пределах одной территориальной общины;
  • в случае получения сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи;
  • получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.

Омбудсман отмечает, что лицу, которое будет проверять, должны сообщить о проверке не менее чем за 2 два календарных дня до ее проведения (телефоном или другим доступным средством связи, обеспечивающим фиксацию такого сообщения).

В случае уведомления лицом об отсутствии на месте (по уважительным причинам) проверку отложат на две недели.

Если ВПЛ при проверке отсутствует, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление этому лицу.

Кроме того, непрохождение ВПЛ в течение 30 дней идентификации и/или установления несоответствия критериям – это причина для отмены выплат, подчеркнул Лубинец.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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