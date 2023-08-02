Какая ответственность предусмотрена для инструкторов по вождению, экзаменаторов и контролирующих органов

Введена административная ответственность в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

29 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами».

В нем говорится о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

Министерство внутренних дел разъяснило, какая ответственность предусмотрена для инструкторов, экзаменаторов и контролирующих органов.

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