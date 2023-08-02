НАБУ объявило в розыск Георгия Логвинского по делу «Золотого мандарина»

Экс-нардеп подозревается в том, что обманом отсудил деньги в ЕСПЧ.

Фото: OpenUkraine.org

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения компанией «Золотой мандарин ойл» более 54 млн грн. Об этом сообщает НАБУ.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов, разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности. Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

«Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 200 .

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО «Золотой Мандарин Ойл» не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО « Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экснардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы», — напомнили в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Также 10 июля НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины.

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