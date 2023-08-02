Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Администрации Государственной пограничной службы добавили полномочия

Теперь она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы.

Послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК, восстановление е-декларирования и усиление САП и АРМА

Со своей стороны Денис Шмыгаль несколько по-другому описал предмет разговора с послами.

В Украине сократилось количество государственных служащих, - глава НАГС Наталья Алюшина

Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241.

Кабмин одобрил Стратегию, предлагающую усовершенствовать механизм конфискации в гражданском процессе

АРМА будет обеспечивать работу межведомственной группы по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы.

Кабмин утвердил новый порядок создания, проверки и подтверждения квалифицированной электронной подписи и печати в госорганах

Вступит в силу новый порядок использования электронных доверительных услуг в органах государственной власти, местного самоуправления и госпредприятиях: что изменится.

  1. В Украине

НАБУ объявило в розыск Георгия Логвинского по делу «Золотого мандарина»

16:19, 2 августа 2023
Экс-нардеп подозревается в том, что обманом отсудил деньги в ЕСПЧ.
НАБУ объявило в розыск Георгия Логвинского по делу «Золотого мандарина»
Фото: OpenUkraine.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения компанией «Золотой мандарин ойл» более 54 млн грн. Об этом сообщает НАБУ.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов, разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности. Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

«Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 200 .

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО «Золотой Мандарин Ойл» не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО « Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экснардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы», — напомнили в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Также 10 июля НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду