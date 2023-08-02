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НАБУ оголосило у розшук Георгія Логвинського по справі «Золотого мандарина»

16:19, 2 серпня 2023
Екснардеп підозрюється в тому, що обманом відсудив гроші в ЄСПЛ.
НАБУ оголосило у розшук Георгія Логвинського по справі «Золотого мандарина»
Фото: OpenUkraine.org
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Національне антикорупційне бюро розшукує ексдепутата Георгія Логвинського, який підозрюється в організації заволодіння компанією «Золотой мандарин ойл» понад 54 млн грн. Про це повідомляє НАБУ.

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років, розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

«Так, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» не вживало заходів спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримало за це 54, 18 млн грн.

Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» було відчужено.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано», — нагадали в НАБУ.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми.

Також 10 липня НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України.

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