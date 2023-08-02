В Україну йде сильна спека: коли очікувати

Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40°.

Фото: 5.ua

Українців попередили, що на країну насувається сильна спека.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, підвищення температури буде вже наприкінці цього тижня. У найближчі дні прогнозується висока температура на півдні та сході України.

«До України йде сильна спека. У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами.

На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!", - повідомила вона.

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