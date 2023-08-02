Посли G7 обговорили з Денисом Шмигалем обрання нового голови НАЗК, відновлення е-декларування та посилення САП і АРМА

Зі свого боку, Денис Шмигаль дещо по-іншому описав предмет розмови з послами.

Посли країн «Великої сімки» G7 розповіли, про що вони говорили з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 1 серпня.

Так, за їх словами, обговорювалося обрання нового керівника Національного агентства з питань запобігання корупції та відновлення декларування.

«Посли G7 зустрілися з Денисом Шмигалем для подальшого обговорення результатів Конференції з відновлення України, що відбулася у Великій Британії. Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції України

Ми наголосили на важливості своєчасного обрання нового голови НАЗК, відновлення системи декларування майна та звітності фінансування політичних партій, а також посилення антикорупційних інституцій, таких як САП та АРМА.

Ми також закликали до ухвалення законів для забезпечення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та вдосконалення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до керівних принципів ОЕСР.

Ми поділяємо спільну точку зору щодо необхідності підготовки конференції з відновлення у Німеччині у 2024 році», - зазначили Посли у Твіттер.

В свою чергу, Денис Шмигаль трохи по-іншому описав теми, які обговорювалися з Послами.

«Під час зустрічі з послами країн G7 і ЄС обговорили ключові теми та реформи, направлені на зміцнення України.

Відновлення. Розраховуємо на подальшу допомогу у реалізації пріоритетів fast recovery: відбудові житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та підтримці бізнесу.

Конфіскація заморожених російських активів. В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи росії на відбудову України.

Підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо та посилюємо захист енергооб’єктів. Подякував за значну допомогу минулої зими. Ця зима буде так само складною, очікуємо на підтримку партнерів.

Зернова ініціатива. росія, вийшовши з домовленостей, поставила під загрозу голоду мільйони людей у світі. Розраховуємо на солідарність партнерів у питанні експорту українського зерна через західний кордон.

ЗАЕС. Ситуація довкола станції залишається напруженою. Маємо продовжувати тиск на росію, аби вона покинула об’єкт. Закликаємо запровадити санкції проти атомної галузі рф.

Подякував партнерам за підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також за готовність продовжувати допомагати Україні до перемоги над агресором», зазначив Денис Шмигаль за результатами зустрічі.

Автор: Наталя Мамченко

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