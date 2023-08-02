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Теперь она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы.

Послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК, восстановление е-декларирования и усиление САП и АРМА

Со своей стороны Денис Шмыгаль несколько по-другому описал предмет разговора с послами.

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Послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК, восстановление е-декларирования и усиление САП и АРМА

16:21, 2 августа 2023
Со своей стороны Денис Шмыгаль несколько по-другому описал предмет разговора с послами.
Послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК, восстановление е-декларирования и усиление САП и АРМА
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Послы стран Большой семерки G7 рассказали, о чем они говорили с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 1 августа.

Так, по их словам, обсуждалось избрание нового руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции и возобновлению декларирования.

«Послы G7 встретились с Денисом Шмыгалем для дальнейшего обсуждения результатов состоявшейся в Великобритании Конференции по восстановлению Украины. Прозрачность и подотчетность решают для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции Украины.

Мы отметили важность своевременного избрания нового председателя НАПК, восстановления системы декларирования имущества и отчетности финансирования политических партий, а также усиления антикоррупционных институций, таких как САП и АРМА.

Мы также призывали к принятию законов по обеспечению сильного и независимого Антимонопольного комитета и совершенствованию корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

Мы разделяем общую точку зрения по поводу необходимости подготовки конференции по восстановлению в Германии в 2024 году», - отметили Послы в Твиттер.

В свою очередь Денис Шмыгаль несколько по-другому описал темы, которые обсуждались с Послами.

«В ходе встречи с послами стран G7 и ЕС обсудили ключевые темы и реформы, направленные на укрепление Украины.

Восстановление. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь в реализации приоритетов fast recovery: восстановлении жилья, энергетики, критической и социальной инфраструктуры, гуманитарном разминировании и поддержке бизнеса.

Конфискация замороженных российских активов. В украинском фонде ликвидации последствий есть 62 млрд грн, половина из них — изъяты российские средства. Мы призываем наших партнеров также принять необходимые решения, которые направят замороженные в странах G7 активы России на восстановление Украины.

Подготовка к отопительному сезону. Восстанавливаем и усиливаем защиту энергообъектов. Поблагодарил за значительную помощь прошлой зимой. Эта зима будет столь же сложной, ожидаем поддержки партнеров.

Зерновая инициатива. Россия, выйдя из договоренностей, поставила под угрозу голода миллионы людей в мире. Рассчитываем на солидарность партнеров по вопросу экспорта украинского зерна через западную границу.

ЗАЭС. Ситуация вокруг станции остается напряженной. Должны продолжать давление на россию, чтобы она покинула объект. Призываем ввести санкции против атомной отрасли России.

Поблагодарил партнеров за поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, а также за готовность продолжать помогать Украине к победе над агрессором», отметил Денис Шмыгаль по результатам встречи.

Автор: Наталя Мамченко

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