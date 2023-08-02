Продавали поддельную бытовую химию под знаками известных брендов: будут судить злоумышленников

Фальсификат члены организованной группы продавали непосредственно из производственных помещений и через интернет-площадки.

На Закарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении участников организованной группы, незаконно использовавших товарные знаки известных иностранных брендов. Об этом сообщает официальный сайт БЭБ.

Следствием установлено, что группа жителей Закарпатской области производили и продавали фальсифицированную бытовую химию под видом товаров известных мировых марок. Каждому из членов организованной группы была отведена определенная роль в процессе изготовления и продажи контрафактной продукции. Для прикрытия своей противоправной деятельности организатор группы зарегистрировал собственную торговую марку, однако производство товаров под зарегистрированным брендом фактически не осуществлял.

«Готовую продукцию члены организованной группы продавали оптом и в розницу непосредственно из производственных помещений и через интернет-площадки.

Таким образом, зарубежным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, был причинен материальный ущерб в общем размере более 1,6 млн грн», - говорится в сообщении.

Членам организованной группы были избраны меры пресечения и наложен арест на все принадлежащее им имущество.

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