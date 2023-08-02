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Продавали підроблену побутову хімію під знаками відомих брендів: судитимуть зловмисників

22:21, 2 серпня 2023
Фальсифікат члени організованої групи продавали безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики.
Продавали підроблену побутову хімію під знаками відомих брендів: судитимуть зловмисників
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На Закарпатті до суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, які незаконно використовували товарні знаки відомих іноземних брендів. Про це інформує офіційний сайт БЕБ.

Слідством встановлено, що група мешканців Закарпатської області виготовляли та продавали фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових марок. Кожному з членів організованої групи було відведено певну роль у процесі виготовлення та продажу контрафактної продукції. Для прикриття своєї протиправної діяльності, організатор групи зареєстрував власну торгову марку, проте виробництво товарів під зареєстрованим брендом фактично не здійснював.

«Готову продукцію члени організованої групи продавали гуртом та в роздріб, безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики.

Таким чином закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі понад 1,6 млн грн», - сказано у повідомленні.

Членам організованої групи було обрано запобіжні заходи та накладено арешт на все належне їм майно.

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