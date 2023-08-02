Як отримати замовлений у підрозділі ДМС закордонний паспорт чи ID-картку, якщо перебуваєте за кордоном

Доставка документа здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців.

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У Державній міграційній службі пояснили, як забрати замовлені документи у підрозділі міграційної служби, перебуваючи за кордоном.

Так, там зазначають, що якщо ви перебуваєте за кордоном й не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі ДМС закордонний паспорт чи ID-картку, то забрати ці документи можливо через закордонні дипломатичні установи України.

«Щоб отримати за кордоном паспортний документ, слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або ID-картки. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлювався», - пояснили у міграційній службі.

Також у ДМС наголосили, що треба врахувати те, що отримання доставленого до дипломатичної установи документа здійснюється виключно за умови особистої присутності заявника або його законного представника (для дітей віком до 16 років).

Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців.

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