ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною нардепом замість Юрія Арістова

У Верховній Раді з’явиться новий народний депутат.

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом. Про це повідомляє пресслужба відомтсва.

Так, до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня 2023 року, яка достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №146, обраною народним депутатом України», - зазначається в повідомленні.

Раніше Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

Крім того, СБУ заявила, що Арістов використав неправдиві документи для виїзду за кордон.

А ще 27 липня Рада припинила повноваження депутата від «Слуги Народу» Юрія Арістова.

До того ж, суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову — особисте зобов’язання.

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