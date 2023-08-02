ЦИК признала Наталью Локтионову избранной нардепом вместо Юрия Аристова

В Верховной Раде появится новый народный депутат.

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля 2023 года, досрочно прекратившее полномочия народного депутата Юрия Аристова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа».

«ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии «Слуга народа» под №146, избранной народным депутатом Украины», - отмечается в сообщении.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

Кроме того, СБУ заявила, что Аристов использовал ложные документы для выезда за границу.

А еще 27 июля Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова.

К тому же, суд избрал меру пресечения нардепу Аристову — личное обязательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.