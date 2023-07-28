Суд обрав запобіжний захід нардепу Юрію Арістову — особисте зобов’язання

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для нардепа, який під час війни відпочивав на Мальдівах.

У п’ятницю, 28 липня, Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Він підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

Відомо, що 27 липня Генеральний прокурор повідомив йому про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України.

«Працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього «візиту» народного депутата на Мальдіви під час війни. Слідчі Бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах. З жінкою та дітьми він до 22 липня відпочивав у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Слідство підтвердило, що у період з 05 червня по 22 липня 2023 року депутат перебував за межами України. Депутат згідно з документами виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва нашої держави з Урядом Литовської Республіки.

10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Триває досудове розслідування», — нагадали в ДБР.

Раніше Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

Крім того, СБУ заявила, що Арістов використав неправдиві документи для виїзду за кордон.

А ще 27 липня Рада припинила повноваження депутата від «Слуги Народу» Юрія Арістова.

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