Нардепу Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах, повідомлено про підозру

Зазначено, що для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон.

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на народного депутата Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

«Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити.

Також Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

Крім того, СБУ заявила, що Арістов використав неправдиві документи для виїзду за кордон.

А ще 27 липня Рада припинила повноваження депутата від «Слуги Народу» Юрія Арістова.

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