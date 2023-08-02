Генпрокурор Андрей Костин провел встречу с Послом США Бриджит Бринк

Также Генеральный прокурор встретился с новым директором отдела INL Джошем Тембладором.

Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и новым Директором Отдела INL (Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельностью) Джошем Тембладором.

Генпрокурор поблагодарил за неизменную поддержку народу и Правительству США. Он также подчеркнул, что Украина высоко ценит продолжительное и продуктивное сотрудничество с Посольством США и INL.

«С началом полномасштабной войны INL были среди первых, кто начал оказывать Офису Генпрокурора экспертную и техническую поддержку. Надеемся на продолжение и укрепление нашего плодотворного сотрудничества», – отметил Андрей Костин.

Напомним, что Глава Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко встретилась с Бриджит Бринк. В ходе встречи стороны обсудили достижения и вызовы в работе ВАКС, а а также потребности усиления институциональной способности суда.

Источник фото: pgo.gov.ua

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