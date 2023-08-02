Генпрокурор Андрій Костін провів зустріч з Послом США Бріджит Брінк

Також Генеральний прокурор зустрівся з новим Директором Відділу INL Джошем Тембладором.

Джерело фото: pgo.gov.ua

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та новим Директором Відділу INL (Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності) Джошем Тембладором.

Генпрокурор подякував за незмінну підтримку народу та Уряду США. Він також наголосив, що Україна високо цінує тривалу й продуктивну співпрацю з Посольством США та INL.

«З початком повномасштабної війни INL були серед перших, хто почав надавати Офісу Генпрокурора експертну та технічну підтримку. Сподіваємося на продовження та зміцнення нашого плідного співробітництва», – зазначив Андрій Костін.

Нагадаємо, що Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зустрілася із Бріджит Брінк. Під час зустрічі сторони обговорилися досягнення та виклики в роботі ВАКС, а також потреби підсилення інституційної спроможності суду.

Джерело фото: pgo.gov.ua

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