Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Адміністрації Державної прикордонної служби додали повноважень

Тепер вона також координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону.

Посли G7 обговорили з Денисом Шмигалем обрання нового голови НАЗК, відновлення е-декларування та посилення САП і АРМА

Зі свого боку, Денис Шмигаль дещо по-іншому описав предмет розмови з послами.

В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.

Кабмін схвалив Стратегію, яка пропонує удосконалити механізм конфіскації у цивільному процесі

АРМА забезпечуватиме роботу міжвідомчої групи для реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Кабмін затвердив новий порядок створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та печатки у держорганах

Набуде чинності новий Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, місцевого самоврядування і держпідприємствах: що зміниться.

  1. В Україні

Генпрокурор Андрій Костін провів зустріч з Послом США Бріджит Брінк

15:57, 2 серпня 2023
Також Генеральний прокурор зустрівся з новим Директором Відділу INL Джошем Тембладором.
Генпрокурор Андрій Костін провів зустріч з Послом США Бріджит Брінк
Джерело фото: pgo.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та новим Директором Відділу INL (Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності) Джошем Тембладором.

Генпрокурор подякував за незмінну підтримку народу та Уряду США. Він також наголосив, що Україна високо цінує тривалу й продуктивну співпрацю з Посольством США та INL.

«З початком повномасштабної війни INL були серед перших, хто почав надавати Офісу Генпрокурора експертну та технічну підтримку. Сподіваємося на продовження та зміцнення нашого плідного співробітництва», – зазначив Андрій Костін.

Нагадаємо, що Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зустрілася із Бріджит Брінк. Під час зустрічі сторони обговорилися досягнення та виклики в роботі ВАКС, а також потреби підсилення інституційної спроможності суду.

Джерело фото: pgo.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду