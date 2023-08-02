Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.

Кабмін схвалив Стратегію, яка пропонує удосконалити механізм конфіскації у цивільному процесі

АРМА забезпечуватиме роботу міжвідомчої групи для реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Кабмін затвердив новий порядок створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та печатки у держорганах

Набуде чинності новий Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, місцевого самоврядування і держпідприємствах: що зміниться.

Дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію: Нотаріальна палата застерігає Кабмін від ризикованих кроків

Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

  1. Публікації
  2. / В Україні

В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

15:48, 2 серпня 2023
Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.
В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні у другому кварталі 2023 року скоротилася кількість державних службовців і посад державної служби. Про це, як зазначає Національне агентство з питань державної служби, розповіла голова НАДС Наталія Алюшина, коментуючи аналіз статистичних даних про кількісний склад державних службовців за другий квартал 2023 року.

«Наразі кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 206, що менше на 1640, порівняно з першим кварталом 2023-го. Фактична кількість працюючих державних службовців 163 553, що на 2700 менше за вказаний період. Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241 і це на 810 більше за попередній період», - наголосила Голова Агентства.

За її словами, в Україні фактична кількість працюючих державних службовців жінок сягнула 122 410 (-1822), чоловіків 41143 (- 878).

Наталія Алюшина зауважила, що кількість державних службовців, призначених на посади, та звільнених з посад з початку 2023 року склала 18519 осіб (9895 у І кварталі), звільнених – 20355 (10492 у І кварталі).

За її словами, в Україні нараховується 3946 державних службовців, які мобілізовані, або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. 133 державних службовців загинули, і 127 зазнали поранень. 2691 державний службовець виїхав за кордон з 24 лютого 2022 року та перебуває там станом на кінець звітного періоду.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект 8222 про реформу оплати державних службовців. Ним пропонується, серед іншого, внести зміни до статті 50 Закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) «на руки», буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Під час засідання профільного Комітету пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі цю норму не включено до проекту.

 Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду