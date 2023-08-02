В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.

В Україні у другому кварталі 2023 року скоротилася кількість державних службовців і посад державної служби. Про це, як зазначає Національне агентство з питань державної служби, розповіла голова НАДС Наталія Алюшина, коментуючи аналіз статистичних даних про кількісний склад державних службовців за другий квартал 2023 року.

«Наразі кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 206, що менше на 1640, порівняно з першим кварталом 2023-го. Фактична кількість працюючих державних службовців 163 553, що на 2700 менше за вказаний період. Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241 і це на 810 більше за попередній період», - наголосила Голова Агентства.

За її словами, в Україні фактична кількість працюючих державних службовців жінок сягнула 122 410 (-1822), чоловіків 41143 (- 878).

Наталія Алюшина зауважила, що кількість державних службовців, призначених на посади, та звільнених з посад з початку 2023 року склала 18519 осіб (9895 у І кварталі), звільнених – 20355 (10492 у І кварталі).

За її словами, в Україні нараховується 3946 державних службовців, які мобілізовані, або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. 133 державних службовців загинули, і 127 зазнали поранень. 2691 державний службовець виїхав за кордон з 24 лютого 2022 року та перебуває там станом на кінець звітного періоду.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект 8222 про реформу оплати державних службовців. Ним пропонується, серед іншого, внести зміни до статті 50 Закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) «на руки», буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Під час засідання профільного Комітету пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі цю норму не включено до проекту.

Автор: Наталя Мамченко

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