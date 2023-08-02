Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК, восстановление е-декларирования и усиление САП и АРМА

Со своей стороны Денис Шмыгаль несколько по-другому описал предмет разговора с послами.

В Украине сократилось количество государственных служащих, - глава НАГС Наталья Алюшина

Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241.

Кабмин одобрил Стратегию, предлагающую усовершенствовать механизм конфискации в гражданском процессе

АРМА будет обеспечивать работу межведомственной группы по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы.

Кабмин утвердил новый порядок создания, проверки и подтверждения квалифицированной электронной подписи и печати в госорганах

Вступит в силу новый порядок использования электронных доверительных услуг в органах государственной власти, местного самоуправления и госпредприятиях: что изменится.

Разрешение на выезд ребенка за границу через Дію: Нотариальная палата предостерегает Кабмин от рискованных шагов

Формирование согласия на выезд ребенка с помощью Дії не позволяет проверить объем дееспособности лица в момент предоставления согласия, страдает ли такое лицо психическим расстройством, не находится ли под действием спиртных напитков, наркотических средств, или вообще, является ли это его настоящим волеизъявлением.

  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине сократилось количество государственных служащих, - глава НАГС Наталья Алюшина

15:48, 2 августа 2023
Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241.
В Украине сократилось количество государственных служащих, - глава НАГС Наталья Алюшина
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине во втором квартале 2023 сократилось количество государственных служащих и должностей государственной службы. Об этом, как отмечает Национальное агентство по вопросам государственной службы, рассказала глава НАГС Наталья Алюшина, комментируя анализ статистических данных о количественном составе государственных служащих за второй квартал 2023 года.

«Сейчас количество должностей государственной службы по штатному расписанию составляет 206 206, что меньше на 1640 по сравнению с первым кварталом 2023-го. Фактическое количество работающих государственных служащих 163 553, что на 2700 меньше указанного периода. Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241 и это на 810 больше предыдущего периода», - подчеркнула председатель Агентства.

По ее словам, в Украине фактическое количество работающих государственных служащих женщин достигло 122 410 (-1822), мужчин 41 143 (- 878).

Наталья Алюшина отметила, что количество государственных служащих, назначенных на должности, и уволенных с должностей с начала 2023 года составило 18519 человек (9895 в I квартале), уволенных – 20355 (10492 в I квартале).

По ее словам, в Украине насчитывается 3946 государственных служащих, которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин. 133 государственных служащих погибли, и 127 получили ранения.

2691 государственный служащий уехал за границу с 24 февраля 2022 года и находится там по состоянию на конец отчетного периода.

Напомним, 28 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект 8222 о реформе оплаты государственных служащих. Им предлагается, в частности, внести изменения в статью 50 Закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30%, а квартальной 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за выплачиваемая премия.

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) «на руки», будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Во время заседания профильного Комитета предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время эта норма не включена в проект.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду