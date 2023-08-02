В Украине сократилось количество государственных служащих, - глава НАГС Наталья Алюшина

Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241.

В Украине во втором квартале 2023 сократилось количество государственных служащих и должностей государственной службы. Об этом, как отмечает Национальное агентство по вопросам государственной службы, рассказала глава НАГС Наталья Алюшина, комментируя анализ статистических данных о количественном составе государственных служащих за второй квартал 2023 года.

«Сейчас количество должностей государственной службы по штатному расписанию составляет 206 206, что меньше на 1640 по сравнению с первым кварталом 2023-го. Фактическое количество работающих государственных служащих 163 553, что на 2700 меньше указанного периода. Количество вакантных должностей на государственной службе достигает 36 241 и это на 810 больше предыдущего периода», - подчеркнула председатель Агентства.

По ее словам, в Украине фактическое количество работающих государственных служащих женщин достигло 122 410 (-1822), мужчин 41 143 (- 878).

Наталья Алюшина отметила, что количество государственных служащих, назначенных на должности, и уволенных с должностей с начала 2023 года составило 18519 человек (9895 в I квартале), уволенных – 20355 (10492 в I квартале).

По ее словам, в Украине насчитывается 3946 государственных служащих, которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин. 133 государственных служащих погибли, и 127 получили ранения.

2691 государственный служащий уехал за границу с 24 февраля 2022 года и находится там по состоянию на конец отчетного периода.

Напомним, 28 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект 8222 о реформе оплаты государственных служащих. Им предлагается, в частности, внести изменения в статью 50 Закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30%, а квартальной 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за выплачиваемая премия.

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) «на руки», будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Во время заседания профильного Комитета предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время эта норма не включена в проект.

Автор: Наталья Мамченко

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