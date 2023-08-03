К программе єОселя присоединился еще один банк

Отныне в программе принимают участие 6 банков-партнеров.

Изображение: freepik.com

К правительственной программе єОселя присоединился еще один банк. Как сообщили в Минэкономики, новый банк-партнер Укрэксимбанк будет предоставлять кредиты заемщикам с первым взносом от 20% на срок до 20 лет по процентной ставке 3% и 7% годовых.

Соответствующее соглашение Укрэксимбанк и Укрфинжилье заключили 1 августа.

Отныне в программе принимают участие 6 банков-партнеров:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрэксимбанк.

Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении Дія.

Также мы писали о компенсации за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Дію, инструкция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.