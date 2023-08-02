Путин планирует приехать в Турцию для переговоров с Эрдоганом: о чем будут говорить

Ключевой темой разговора Путина и Эрдогана станет зерновое соглашение и перспективы черноморского коридора.

Российский диктатор Путин планирует навестить Анкару для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Дату визита Путина в Турцию предварительно не объявили.

Президент Турции накануне разговаривал с Путиным телефоном и призвал не накалять обстановку в Черном море.

Разрыв зерновых соглашений, на которые пошла Москва не принесет пользы ни одной из сторон, заявил собеседнику Эрдоган.

«Также президент Эрдоган указал, что подобное нарушение повлечет страдания и серьезный продовольственный кризис в странах с низким достатком», – передают в пресс-службе Эрдогана.

Ранее Зеленский и Эрдоган обсудили продление «зернового соглашения».

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