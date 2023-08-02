«Отрядил» депутатов-военнослужащих на службу в КГВА – экс-командиру воинской части сообщили о подозрении

Бывшему командиру воинской части сообщено о подозрении.

Бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который откомандировал военнослужащих на службу в Киевскую городскую военную администрацию, объявили подозрение. Как отметили в ГБР, ему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

«Установлено, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации», – пишут в Государственном бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее мы писали, что депутатам Киевсовета объявили подозрения об уклонении от военной службы.

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