«Відрядив» депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА – екскомандиру військової частини повідомили про підозру

Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру.

Колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської військової адміністрації, оголосили підозру. Як зазначили у ДБР, йому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

«Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації», - пишуть у Державному бюро розслідувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше ми писали, що депутатам Київради оголосили підозри про ухиляння від військової служби.

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