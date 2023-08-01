Депутатам Київради оголосили підозри про ухиляння від військової служби

У ДБР зазначають, що депутати та помічник «організували» для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.

Чотирьом військовослужбовцями однієї із військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

Про підозру повідомили працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ.

У ДБР пишуть, що встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

«Зловмисники «організували» для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.

При цьому один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу», - пишуть у Бюро.

Військовослужбовці підозрюються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, які причетні до кримінального правопорушення.

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