Депутатам Киевсовета объявили подозрения об уклонении от военной службы

В ГБР отмечают, что депутаты и помощник «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

Четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются депутатами Киевского городского совета, сообщили о подозрении в уклонении от военной службы.

О подозрении сообщили работники Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона по материалам СБУ.

В ГБР пишут, что установлено, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

«Злоумышленники «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

При этом один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу», - пишут в Бюро.

Военнослужащие подозреваются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к уголовному преступлению.

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