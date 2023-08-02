Російські військові, які катували, ґвалтували або вбивали цивільних, на обмін не йдуть, — ОГП

В Офісі Генпрокурора наголосили, якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну.

Військовослужбовці рф, яких обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Бєлоусов розповів, що жодні стандарти не регламентують, де утримувати російського військового після вироку суду.

«Тому все по ситуації: є такі, що також тримаються в таборі, це теж фактично місце несвободи», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдуть засуджені військові рф на обмін, Бєлоусов сказав: «Так. Треба брати до уваги процедури, пов’язані з обміном. Це дуже складна тема, але немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну».

«Звичайно, тут повинен бути певний баланс. З одного боку, Україна має зобов’язання перед потерпілими, жертвами, - люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку ми маємо зобов’язання перед нашими громадянами, які тримаються у ворога. Тому тут складні рішення», - розповів керівник департаменту.

Водночас він наголосив: «Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну. Це такі наші умовні «червоні лінії». Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?»

Уточнюючи, скільки засуджених брали участь у процедурі обміну, Бєлоусов сказав, що «рахунок на одиниці, не на десятки».

За його словами, коли йдеться про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян рф, громадяни України з окремих районів Луганської та Донецької областей також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею «державна зрада».

«Тобто, росіянин, який не вчинив воєнного злочину, взагалі не має кримінального переслідування. Українець з «лнр» чи «днр», який не вчинив воєнного злочину, отримує «держзраду». І також можуть бути вироки й обмін», - пояснив він.

«Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України», - наголосив Бєлоусов.

Говорячи про те, скільки в Україні зараз фізично утримується військових окупантів, керівник Департаменту війни сказав: «Цифра в сотнях. Зауважу, що в нас немає їхніх цивільних заручників, а вони утримують наших мирних громадян».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.