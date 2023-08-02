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  1. В Украине

Российские военные, которые пытали, насиловали или убивали гражданских, на обмен не идут, — ОГП

15:34, 2 августа 2023
В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что если лицо совершало особо тяжкие преступления, то он отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену.
Российские военные, которые пытали, насиловали или убивали гражданских, на обмен не идут, — ОГП
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Военнослужащие рф, обвиняемые в особо тяжких преступлениях против гражданских, на обмен не идут. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офису генерального прокурора Украины Юрий Белоусов в интервью «Интерфакс-Украина».

Белоусов рассказал, что никакие стандарты не регламентируют, где содержать российского военного после приговора суда.

«Поэтому все по ситуации: есть также держащиеся в лагере, это тоже фактически место несвободы», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, идут ли осужденные военные рф на обмен, Белоусов сказал: «Да. Следует принимать во внимание процедуры, связанные с обменом. Это очень сложная тема, но нет никаких ограничений по поводу того, чтобы человек, имеющий приговор, подлежал обмену».

«Конечно, здесь должен быть определенный баланс. С одной стороны, Украина имеет обязательства перед потерпевшими, жертвами, - люди ждут справедливости и наказания виновного. С другой стороны, мы имеем обязательства перед нашими гражданами, которые держатся у врага. Поэтому здесь сложные решения», – рассказал руководитель департамента.

В то же время он подчеркнул: «Есть у нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то он отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные красные линии. Если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?»

Уточняя, сколько осужденных участвовали в процедуре обмена, Белоусов сказал, что «счет на единицы, не на десятки».

По его словам, когда речь идет о военных преступлениях, как правило это касается граждан рф, граждане Украины из отдельных районов Луганской и Донецкой областей также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье «государственная измена».

«То есть у россиянина, который не совершил военного преступления, вообще нет уголовного преследования. Украинец из «лнр» или «днр», не совершивший военное преступление, получает «госмену». И также могут быть приговоры и обмен», – пояснил он.

«Если речь об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине», - подчеркнул Белоусов.

Говоря о том, сколько в Украине сейчас физически удерживается военных оккупантов, руководитель Департамента войны сказал: «Цифра в сотнях. Замечу, что у нас нет их гражданских заложников, а они держат наших мирных граждан».

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