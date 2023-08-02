Путін планує приїхати до Туреччини для переговорів з Ердоганом: про що говоритимуть

Ключовою темою розмови Путіна та Ердогана стане зернова угода та перспективи чорноморського коридору.

Російський диктатор Путін планує відвідати Анкару для проведення зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомили у канцелярії турецького лідера.

Дату візиту Путіна до Туреччини попередньо не оголосили.

Президент Туреччини напередодні розмовляв із Путіним телефоном і закликав не накаляти обстановку в Чорному морі. Розрив зернових угод, на які пішла Москва не принесе користі жодній зі сторін, сказав співрозмовнику Ердоган.

«Також президент Ердоган зазначив, що подібне порушення спричинить страждання та серйозну продовольчу кризу в країнах з низьким статком», - передають у пресслужбі Ердогана.

Раніше Зеленський та Ердоган обговорили продовження «зернової угоди».

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