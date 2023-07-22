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  1. В Україні

Зеленський та Ердоган обговорили продовження «зернової угоди»

08:46, 22 липня 2023
Через дії рф світ знову опинився на порозі продовольчої кризи, — заявив Президент.
Зеленський та Ердоган обговорили продовження «зернової угоди»
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Офіс Президента. 

Він подякував лідеру Туреччини за плідну зустріч у Стамбулі, яка відбулася 7 липня, а також відзначив принципову позицію Турецької Республіки щодо підтримки майбутнього членства України в НАТО. 

Сторони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування «зернового коридору» Президент України назвав абсолютним пріоритетом.

«Через дії рф світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу», – наголосив Зеленський.

Крім того, співрозмовники торкнулися питань, пов'язаних із реалізацією Української формули миру.

Президент України закликав Реджепа Таїпа Ердогана сприяти поверненню утримуваних росією українських полонених та політичних в'язнів, зокрема кримських татар.

Нагадаємо, що у рф заявили про припинення дії "зернової угоди". 

Після цього країна-терорист почала обстрілювати портову інфраструктуру Одещини. 

Президент доручив підготувати комплекс дій для продовження "зернового коридору". 

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