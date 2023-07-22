Що святкують 22 липня: прикмети, заборони, пам’ятні події

У суботу, 22 липня, відзначають Всесвітній день мозку. Подія була започаткована Всесвітньою федерацією неврології ще 1957 року. Однією з основних цілей її роботи є виявлення хвороб, які порушують діяльність мозку. А також шукають засоби для збереження ясності розуму до кінця життя людини.
Ще 22 липня святкують День літнього відпочинку. Започаткували його ще 2015 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до необхідності виділення окремого часу для релаксації, створення цікавого дозвілля в літні місяці.
Також 22 липня День гамака. Нетипове, але дуже приємне свято, яке є символом відпочинку на природі. День створили спеціально для того, щоб заохотити людей забути про щоденні справи і просто насолодитися перебуванням в гамаку.
Віряни вшановують пам'ять мученика Панкратія.
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: довго і яскраво світять зірки на небі — чекайте на грозу;
- місяць має темний відтінок — до кінця літа затримається негода;
- багато чорниці вродило — очікуйте холодну зиму;
- роса на траві — зливи не оминути;
- в небі побачити веселку — до спекотної погоди без дощу.
Віряни 22 липня обов'язково відвідують вечірню службу. Намагаються фізично не працювати, адже Церква забороняє цього робити. В народі день називали Панкратій-ягідник. Люди вірили, що в цей період в лісі достигають ягоди і набувають цілющої сили.
Не варто в цей день конфліктувати, лаятися, сваритися з близькими і відмовляти у допомозі.
Пам’ятні події за 22 липня:
- 1099 рік — хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою держави стає Готфрід Бульйонський;
- 1502 рік — до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;
- 1653 рік — до столиці Молдовського князівства Сучави підходить 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, починається облога;
- 1790 рік — у Королівстві Франція націоналізовують майно церкви;
- 1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, який перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;
- 1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";
- 1894 рік — на трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбуваються перші у світі автоперегони;
- 1921 рік — в газеті "Селянська правда" з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;
- 1922 рік — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";
- 1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;
- 1960 рік — Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;
- 1968 рік — правозахисник Анатолій Марченко звертається з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;
- 1969 рік — Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;
- 1979 рік — компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";
- 1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;
- 1986 рік — Палата громад британського парламентуголовує за скасування тілесних покарань у державних школах;
- 2001 рік — розпочинається офіційний візит до України глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;
- 2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів "лнр".
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.