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Особливість надсилання до Електронного кабінету сторони судового рішення «з грифом»: позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на особливості доставки до Електронного кабінету учасника справи судового рішення, що містить інформацію з обмеженим доступом.

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  1. Суспільство

Що святкують 22 липня: прикмети, заборони, пам’ятні події

09:10, 22 липня 2023
22 липня відзначають Всесвітній день мозку та День літнього відпочинку.
Що святкують 22 липня: прикмети, заборони, пам’ятні події
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У суботу, 22 липня, відзначають Всесвітній день мозку. Подія була започаткована Всесвітньою федерацією неврології ще 1957 року. Однією з основних цілей її роботи є виявлення хвороб, які порушують діяльність мозку. А також шукають засоби для збереження ясності розуму до кінця життя людини.

Ще 22 липня святкують День літнього відпочинку.  Започаткували його ще 2015 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до необхідності виділення окремого часу для релаксації, створення цікавого дозвілля в літні місяці. 

Також 22 липня День гамака. Нетипове, але дуже приємне свято, яке є символом відпочинку на природі. День створили спеціально для того, щоб заохотити людей забути про щоденні справи і просто насолодитися перебуванням в гамаку. 

 

Віряни вшановують пам'ять мученика Панкратія.  

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: довго і яскраво світять зірки на небі — чекайте на грозу;
  • місяць має темний відтінок — до кінця літа затримається негода;
  • багато чорниці вродило — очікуйте холодну зиму;
  • роса на траві — зливи не оминути;
  • в небі побачити веселку — до спекотної погоди без дощу.

Віряни 22 липня обов'язково відвідують вечірню службу. Намагаються фізично не працювати, адже Церква забороняє цього робити. В народі день називали Панкратій-ягідник. Люди вірили, що в цей період в лісі достигають ягоди і набувають цілющої сили.

Не варто в цей день конфліктувати, лаятися, сваритися з близькими і відмовляти у допомозі.

Пам’ятні події за 22 липня:

  • 1099 рік — хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою держави стає Готфрід Бульйонський;
  • 1502 рік — до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;
  • 1653 рік — до столиці Молдовського князівства Сучави підходить 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, починається облога;
  • 1790 рік — у Королівстві Франція націоналізовують майно церкви;
  • 1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, який перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;
  • 1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";
  • 1894 рік — на трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбуваються перші у світі автоперегони;
  • 1921 рік — в газеті "Селянська правда" з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;
  • 1922 рік — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";
  • 1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;
  • 1960 рік — Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;
  • 1968 рік — правозахисник Анатолій Марченко звертається з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;
  • 1969 рік — Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;
  • 1979 рік — компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";
  • 1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;
  • 1986 рік — Палата громад британського парламентуголовує за скасування тілесних покарань у державних школах;
  • 2001 рік — розпочинається офіційний візит до України глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;
  • 2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів "лнр".

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